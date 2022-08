Lady Fratoianni e Lady Franceschini andassero a caccia di voti come la Meloni, non dei seggi blindati (Di domenica 14 agosto 2022) Finitela con questo continuo lamento “non chiamateci le mogli di…”! Mi riferisco a Michela Di Biase ed Elisabetta Piccolotti. Sono giorni che non si parla d’altro che del loro lamento nell’essere designate come Lady Franceschini e Lady Fratoianni.Entrambe hanno gridato alla cultura maschilista come complice di questo loro appellativo cercando di rivendicare invece i loro meriti. Premesso che nessuna cultura patriarcale è responsabile del fatto che se la stampa non avesse specificato i nomi dei loro consorti, purtroppo non avremmo ben capito chi fossero. Nessuno mette in alcun dubbio il loro personale impegno politico ma è evidente che loro malgrado si sono trovate accanto due figure che in politica sono molto più riconoscibili. Questo il motivo per ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 agosto 2022) Finitela con questo continuo lamento “non chiamateci le mogli di…”! Mi riferisco a Michela Di Biase ed Elisabetta Piccolotti. Sono giorni che non si parla d’altro che del loro lamento nell’essere designate.Entrambe hanno gridato alla cultura maschilistacomplice di questo loro appellativo cercando di rivendicare invece i loro meriti. Premesso che nessuna cultura patriarcale è responsabile del fatto che se la stampa non avesse specificato i nomi dei loro consorti, purtroppo non avremmo ben capito chi fossero. Nessuno mette in alcun dubbio il loro personale impegno politico ma è evidente che loro malgrado si sono trovate accanto due figure che in politica sono molto più riconoscibili. Questo il motivo per ...

