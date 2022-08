Ladri scatenati a Foppolo | presi di mira hotel e gli uffici degli impianti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 agosto 2022) Valle Brembana.nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio in Alta Valle Brembana. Asono statidiancora una volta glisciistici (dove un colpo era stato messo a segno lo scorso 6 marzo), oltre a diverse strutture alberghiere del paese. A partire dal K2, dove i titolari hanno trovato finestra e porta d’ingresso forzate: rubato l’incasso della tassa di soggiorno, circa 600 euro per una raccolta fondi destinata all’organizzazione di una festa in parrocchia e 3 bici elettriche. Anche al Sant’Ambroeus confermano che domenica mattina è stata trovata una finestra forzata: iavrebbero asportato il fondo cassa prima di darsi alla fuga. Al Des Alpes, invece, ci sarebbe stato ...