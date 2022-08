La strategia da «guastatori» del Terzo polo | le regioni in cui si candidano al Senato Calenda e Renzi | «Così blocchiamo tutto»

Leggi su open.online

(Di domenica 14 agosto 2022) L’obiettivo di “neutralizzare” la vittoria pronosticata dai sondaggi del centrodestra è concreto per ildi Carloe Matteo, sempre più nei panni deiper il voto del 25 settembre. Secondo il Messaggero, ladei due prevede «strappare un pareggio nel proporzionale al», mentre «con il 10-15%». Per puntare allo scenario già invocato daalla Versiliana, con un nuovo governo di larghe intese magari guidato ancora da Mario Draghi, i due leader avrebbero intenzione di candidarsi entrambi per un posto a palazzo Madama. La formazione Il piano prevede chesia candidato come capolista nel proporzionale al ...