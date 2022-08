La storia di Carlotta Grippaldi, la turista italiana morta in Francia a 27 anni colpita da una persiana che si è staccata da un palazzo (Di domenica 14 agosto 2022) Stava passeggiando sabato 13 agosto con un’amica sulla Grand Rue, nel centro del comune francese di Briançon dove stava trascorrendo le sue vacanze. Erano passate da poco le 19:30 quando da uno dei caseggiati storici che caratterizzano la cittadina montana si è staccata una persiana. L’anta è precipitata in strada probabilmente dal secondo piano colpendo alla testa e al busto Carlotta Grippaldi. La 27enne di Torino non ha avuto nemmeno il tempo di accorgersi di quanto stava accadendo. La sua amica ha chiesto aiuto ai presenti facendo arrivare i soccorsi. Carlotta, però, è deceduta mentre l’ambulanza stava tentando di raggiungere l’ospedale. Maestra di sci dal 2019, Carlotta si era laureata in economia e commercio all’Università del capoluogo piemontese. Dopo il master in marketing e ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) Stava passeggiando sabato 13 agosto con un’amica sulla Grand Rue, nel centro del comune francese di Briançon dove stava trascorrendo le sue vacanze. Erano passate da poco le 19:30 quando da uno dei caseggiati storici che caratterizzano la cittadina montana si èuna. L’anta è precipitata in strada probabilmente dal secondo piano colpendo alla testa e al busto. La 27enne di Torino non ha avuto nemmeno il tempo di accorgersi di quanto stava accadendo. La sua amica ha chiesto aiuto ai presenti facendo arrivare i soccorsi., però, è deceduta mentre l’ambulanza stava tentando di raggiungere l’ospedale. Maestra di sci dal 2019,si era laureata in economia e commercio all’Università del capoluogo piemontese. Dopo il master in marketing e ...

