La Salernitana si arrende alla Roma di Mourinho | decisivo il gol di Cristante

(Di domenica 14 agosto 2022) Neppure al terzo tentativo lariesce a sbloccarsiprima in Serie A, non basta lo spirito battagliero della ripresa per rimediare agli errori del primo tempo e fermare quindi la Roma...

Salernonotizie.it

... laincassa due gol dal Parma, non impegna mai seriamente Chichizola (lo fa solo nella ... dopo il primo cigolio, Emil Bohinen - la luce delle idee, l'equilibrio a centrocampo - si...Dopo una fase in cui ladomina ma non conclude, il Parma tenta la sortita offensiva al ... Un minuto dopo siBohinen, ennesima vittima della maledizione infortuni. Al suo posto entra ... Salernitana, vessillo della nostra terra: l'augurio di buona serie A del sindaco di Baronissi Valiante StampaParte questa sera, per noi, il campionato di calcio. Per un tifoso, con la prima di campionato, inizia un nuovo anno fatto di fortuna e sfortuna, di gioie e amarezze. La Salernitana è il vessill ...COPPA ITALIA - Dopo le varie cadute di Lecce, Empoli, Verona e Salernitana, cade anche la quinta formazione di Serie A: è il Sassuolo che si arrende per ...