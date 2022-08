La Polonia non cede alla Commissione Europea: lo scontro si infiamma (Di domenica 14 agosto 2022) Si allarga la spaccatura fra Polonia e Unione Europea riguardo ai denari promessi a Varsavia a giugno e non ancora concessi. I fondi per la ripresa post-pandemica ammontano a più di 35 miliardi di euro, sotto forma di finanziamenti e prestiti, ma sono ancora bloccati in attesa che la Polonia effettui le riforme giudiziarie richieste da Bruxelles. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha spiegato che la Polonia ha ancora da lavorare nel senso del rispetto dello stato di diritto secondo gli standard europei. I politici polacchi non l’hanno presa bene. Krzysztof Sobolewski, segretario generale del partito di maggioranza “Prawo i Sprawiedliwo??” ha dichiarato che se è in atto un tentativo di bloccare il pagamento (…) e la Commissione Europea ... Leggi su api.follow (Di domenica 14 agosto 2022) Sirga la spaccatura frae Unioneriguardo ai denari promessi a Varsavia a giugno e non ancora concessi. I fondi per la ripresa post-pandemica ammontano a più di 35 miliardi di euro, sotto forma di finanziamenti e prestiti, ma sono ancora bloccati in attesa che laeffettui le riforme giudiziarie richieste da Bruxelles. La presidente dellaUrsula von der Leyen ha spiegato che laha ancora da lavorare nel senso del rispetto dello stato di diritto secondo gli standard europei. I politici polacchi non l’hanno presa bene. Krzysztof Sobolewski, segretario generale del partito di maggioranza “Prawo i Sprawiedliwo??” ha dichiarato che se è in atto un tentativo di bloccare il pagamento (…) e la...

Lupo1960 : RT @yarynagrusha: All’ingresso in Polonia al confine con #Ucraina c’è questo cartello:qui siete al sicuro. Dietro le spalle rimane un inter… - oldo_bis : RT @AleLin64: Anche la Polonia si è aggiunta al gruppetto che già non rilascia i visti....e noi quando??? ???????????????????????????????????????????? https://t.… - StrumentiP : #Eurasia Si allarga la spaccatura fra Polonia e Unione Europea riguardo ai denari promessi a Varsavia a giugno e no… - ppaolorm : @senzasinistra @CesareVanzetti @misspassinella1 E infatti nessuno di questi paesi è una dittatura, tant'è che orban… - AttilioGeroni : RT @yarynagrusha: All’ingresso in Polonia al confine con #Ucraina c’è questo cartello:qui siete al sicuro. Dietro le spalle rimane un inter… -