La Lazio ribalta il Bologna. La Fiorentina piega la Cremonese nel finale

ForzaLazio__ : Lazio - Bologna: 2-1 e la Lazio ribalta il risultato - messina_oggi : Il solito Immobile, la Lazio rimonta e batte il BolognaROMA (ITALPRESS) - La Lazio ribalta 2-1 il Bologna nel match… - Bertolca10 : La Lazio ribalta il vantaggio iniziale del Bologna e un inizio incubo per #Maximiliano, espulso dopo soli 5'. Ribal… - laziolivetv : La Lazio parte bene!! #SerieA #LazioBologna - RedazioneFM : #SerieA: La #Lazio ribalta il #Bologna, #Fiorentina allo scadere -

Nella ripresa, laconduce in lungo e in largo la partita. Tra il nervosismo e l'intensità messa in campo dalle due squadre, Zaccagni da posizione defilata sfiora il palo ma poi lagrazie ...Sarri 6,5 Il rosso in avvio a Maximiano scombina i suoi piani ma lui, con coraggio, mantiene unaa trazione anteriore euna gara a tratti dominata.Lazio-Bologna, la conferenza stampa di Mihajlovic: "Abbiamo fatto tutto noi, dovevamo chiuderla nel primo tempo". Poi sul pubblico... - Noi Biancocelesti ...Termina con una vittoria della Lazio per 2-1 contro il Bologna, la sfida dell'Olimpico. Dopo un avvio di match a ritmi alti, il Bologna è padrone ...