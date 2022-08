La Fiorentina vince al 95', Cremonese battuta 3-2 (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - La Fiorentina parte con il piede giusto e conquista i primi 3 punti del campionato, superando 3-2 in casa la neopromossa Cremonese. Al Franchi decide un erroraccio di Radu al 95' su un traversone di Mandragora non trattenuto: una papera che getta al vento un punto praticamente già conquistato da parte dei suoi (in inferiorità numerica), dopo la doppia rimonta di Okereke e Buonaiuto capaci di rispondere alle reti di Bonaventura e Jovic. Partono meglio i viola e al 16' passano in vantaggio con la rete di Bonaventura, che approfitta del servizio di Kouame per battere Radu con un preciso colpo di mancino. Neanche il tempo di esultare che gli ospiti rispondono immediatamente con l'ex Venezia Okereke, bravissimo a colpire di testa sul cross perfetto di Ghiglione. Superata da poco la mezz'ora, però, la Fiorentina rimette il naso ... Leggi su agi (Di domenica 14 agosto 2022) AGI - Laparte con il piede giusto e conquista i primi 3 punti del campionato, superando 3-2 in casa la neopromossa. Al Franchi decide un erroraccio di Radu al 95' su un traversone di Mandragora non trattenuto: una papera che getta al vento un punto praticamente già conquistato da parte dei suoi (in inferiorità numerica), dopo la doppia rimonta di Okereke e Buonaiuto capaci di rispondere alle reti di Bonaventura e Jovic. Partono meglio i viola e al 16' passano in vantaggio con la rete di Bonaventura, che approfitta del servizio di Kouame per battere Radu con un preciso colpo di mancino. Neanche il tempo di esultare che gli ospiti rispondono immediatamente con l'ex Venezia Okereke, bravissimo a colpire di testa sul cross perfetto di Ghiglione. Superata da poco la mezz'ora, però, larimette il naso ...

