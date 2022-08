LA DOMENICA SPORTIVA: NUOVA EDIZIONE CON LA PIÙ ANTICA TRASMISSIONE SPORTIVA DELLA TELEVISIONE ITALIANA (Di domenica 14 agosto 2022) Ha quasi settant’anni, ma non li dimostra. È la DOMENICA SPORTIVA, la più ANTICA TRASMISSIONE SPORTIVA DELLA TELEVISIONE ITALIANA, in onda ininterrottamente dal 1953, e che torna questa sera alle 22.40 su Rai2, rinnovata nei contenuti per raccontare tutta l’attualità SPORTIVA. Calcio – con i gol dei posticipi trasmessi per la prima volta fin dalle 22.50 – e tutte le altre discipline discipline sportive, fusi in un unico racconto nel rispetto DELLA formula originale del programma: non più la divisione in due parti, com’è stato fino alla scorsa stagione, ma una lunga narrazione, fino all’una del mattino, attraverso immagini, dati, interviste e collegamenti, con uno ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 14 agosto 2022) Ha quasi settant’anni, ma non li dimostra. È la, la più, in onda ininterrottamente dal 1953, e che torna questa sera alle 22.40 su Rai2, rinnovata nei contenuti per raccontare tutta l’attualità. Calcio – con i gol dei posticipi trasmessi per la prima volta fin dalle 22.50 – e tutte le altre discipline discipline sportive, fusi in un unico racconto nel rispettoformula originale del programma: non più la divisione in due parti, com’è stato fino alla scorsa stagione, ma una lunga narrazione, fino all’una del mattino, attraverso immagini, dati, interviste e collegamenti, con uno ...

LiaCapizzi : Una nuova avventura, per me. Con l'obiettivo di sempre: dare voce a tutti gli sport. La Domenica Sportiva, con Al… - ClaMarchisio8 : Torna La Domenica Sportiva, alle 22:40 su @RaiDue Tanti gol, emozioni e ovviamente episodi da rivedere e commenta… - callio47 : Se quello di domenica è lo studio fisso della Domenica Sportiva,siamo messi proprio bene ?????? - FedericoGhezzi4 : @GiusyVersace @LiaCapizzi @RaiDue Una bella notizia, per la Domenica Sportiva! ?????? - IgniTao : RT @LiaCapizzi: Una nuova avventura, per me. Con l'obiettivo di sempre: dare voce a tutti gli sport. La Domenica Sportiva, con Alberto Ri… -