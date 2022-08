La dama velata, Oggi sposi o Fiore del deserto? La tv del 14 agosto (Di domenica 14 agosto 2022) Per la prima serata in tv, domenica 14 agosto su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La dama velata”. Clara riesce a portare fino in fondo la gravidanza e partorisce una bambina che viene chiamata Aurora. Anche Anita, rimasta incinta di Cornelio, partorisce un maschio. Clara convince Matteo a sposare Anita e a riconoscere il bambino come suo, così da metterli al sicuro dal cugino. Intanto, a Palazzo Grandi, la convivenza con una neonata non è semplice e il rapporto tra Clara e Guido sembra risentirne. E la salute del padre di Clara si aggrava. Alla lettura del testamento si scopre che Vittorio ha nominato come unica erede la nipote Aurora, e che Clara amministrerà patrimonio e tenuta fino alla maggiore età della figlia. Mentre Gerard continua a minacciare Guido, Cornelio e Adelaide sono disposti a tutto per avere quello che gli ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 agosto 2022) Per la prima serata in tv, domenica 14su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La”. Clara riesce a portare fino in fondo la gravidanza e partorisce una bambina che viene chiamata Aurora. Anche Anita, rimasta incinta di Cornelio, partorisce un maschio. Clara convince Matteo a sposare Anita e a riconoscere il bambino come suo, così da metterli al sicuro dal cugino. Intanto, a Palazzo Grandi, la convivenza con una neonata non è semplice e il rapporto tra Clara e Guido sembra risentirne. E la salute del padre di Clara si aggrava. Alla lettura del testamento si scopre che Vittorio ha nominato come unica erede la nipote Aurora, e che Clara amministrerà patrimonio e tenuta fino alla maggiore età della figlia. Mentre Gerard continua a minacciare Guido, Cornelio e Adelaide sono disposti a tutto per avere quello che gli ...

ParliamoDiNews : `La dama velata` RaiPlay trama cast e replica 2022 terza puntata (VIDEO) - Imbucato Speciale #ladamavelata… - gvcci_maknae : HO FINITO LA DAMA VELATA, SONO FELICISSIMA PER IL LIETO FINE ???????????????? - funzioniamo : RT @troppocerebraIe: Out of context sto iniziando la dama velata assolutamente non per lino guanciale - champagnina13 : @___sassenach La porta rossa, Blanca, Non mi lasciare, Mentre ero via, La dama velata... - odietamomalik : @airali71012 Per non dimenticare anche non dirlo al mio capo e la dama velata ???????????? io e le fiction Rai un amore infinito ahah -