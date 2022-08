Juventus, TMW: “Addio Pellegrini, contatti riavviati con Emerson” (Di domenica 14 agosto 2022) Juventus Emerson- La Juventus continua la sua preparazione atletica in vista del tanto atteso debutto di domani contro il Sassuolo. Tante domande da colmare per Allegri, sarà l’anno del giudizio per i Bianconeri. La Juventus, protagonista assoluta di questa sessione di mercato, è a lavoro per colmare i vuoti rimasti. I Bianconeri sono alla ricerca di una punta: visto che Morata, tanto ricercato da Allegri, è considerato almeno adesso insostenibile. I Colchoneros chiedono circa 30 milioni per l’attaccante Spagnolo, cifra alta per un giocatore che è in scadenza a Giugno 2023. Dopo l’uscita di Luca Pellegrini in prestito secco al Francoforte, la Juventus ha riavviato i contatti con Emerson Palmieri, ormai ai margini del Chelsea. I bianconeri sono alla ... Leggi su seriea24 (Di domenica 14 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione atletica in vista del tanto atteso debutto di domani contro il Sassuolo. Tante domande da colmare per Allegri, sarà l’anno del giudizio per i Bianconeri. La, protagonista assoluta di questa sessione di mercato, è a lavoro per colmare i vuoti rimasti. I Bianconeri sono alla ricerca di una punta: visto che Morata, tanto ricercato da Allegri, è considerato almeno adesso insostenibile. I Colchoneros chiedono circa 30 milioni per l’attaccante Spagnolo, cifra alta per un giocatore che è in scadenza a Giugno 2023. Dopo l’uscita di Lucain prestito secco al Francoforte, laha riavviato iconPalmieri, ormai ai margini del Chelsea. I bianconeri sono alla ...

