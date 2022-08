Juventus-Sassuolo, Massimiliano Allegri alla vigilia: rivedi la conferenza (VIDEO) (Di domenica 14 agosto 2022) Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra Juventus e Sassuolo, valida per la prima giornata di Serie A 2022/2023. Tanti i temi su cui i giornalisti hanno stuzzicato il tecnico bianconero, a partire dal confronto con la passata stagione, e alla sfida infinita contro Milan e Inter per lo Scudetto, passando per la valutazione dei singoli, fino all’analisi degli avversari. Ecco quindi di seguito il VIDEO per riascoltare quanto detto da Allegri. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022)è intervenuto instampa per presentare la sfida tra, valida per la prima giornata di Serie A 2022/2023. Tanti i temi su cui i giornalisti hanno stuzzicato il tecnico bianconero, a partire dal confronto con la passata stagione, esfida infinita contro Milan e Inter per lo Scudetto, passando per la valutazione dei singoli, fino all’analisi degli avversari. Ecco quindi di seguito ilper riascoltare quanto detto da. SportFace.

