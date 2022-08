Juventus-Sassuolo, Allegri in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di domenica 14 agosto 2022) Si apre la stagione della Juventus in Serie A. Lunedì è previsto l’esordio all’Allianz Stadium contro il Sassuolo. Alla vigilia, domenica 14 agosto, alle ore 13:00, è in programma la conferenza stampa dell’allenatore Massimiliano Allegri. La conferenza stampa del tecnico sarà visibile sui canali ufficiali del club bianconero e su Dazn. Sportface.it comunque vi terrà compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale. Tanta curiosità sulla prima conferenza di Allegri, che potrebbe anche svelare qualche indicazione di formazione e fare il punto sul mercato in entrata e uscita. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Si apre la stagione dellain Serie A. Lunedì è previsto l’esordio all’Allianz Stadium contro il. Alla vigilia, domenica 14 agosto, alle ore 13:00, è in programma ladell’allenatore Massimiliano. Ladel tecnico sarà visibile sui canali ufficiali del club bianconero e su Dazn. Sportface.it comunque vi terrà compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale. Tanta curiosità sulla primadi, che potrebbe anche svelare qualche indicazione di formazione e fare il punto sul mercato in entrata e uscita. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

