Juventus-Sassuolo, Allegri: "Dobbiamo recuperare 10 punti al Milan. Vincere non è una cosa normale" (Di domenica 14 agosto 2022) Ricomincia la Serie A, e la Juventus chiuderà il programma della prima giornata lunedì 15 agosto alle 20:45 con la sfida casalinga contro il Sassuolo: Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e in generale tutta la stagione bianconera. Stagione che dovrà segnare un cambio di passo rispetto allo scorso anno, che però il tecnico livornese considera comunque positivo: "Lo scorso anno abbiamo fatto un'ottima stagione, venivamo da nove anni di successi ma non si può Vincere sempre, e abbiamo affrontato un ricambio generazionale. La Juventus in questo momento storico deve avere l'umiltà di accettare che deve recuperare dieci punti al Milan; con pazienza e con il lavoro ci arriveremo. Anche l'anno scorso siamo partiti ...

