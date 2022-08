Jova Beach Party, un famoso rapper si scaglia contro Jovanotti: “Un pagliaccio che si è venduto appena ha visto il cash” (Di domenica 14 agosto 2022) Finalmente dopo due anni di sosta, quest’anno hanno ripreso gli eventi live. Tanta voglia di fare festa, di sorridere, e magari ascoltare tanta buona musica. Ne sanno qualcosa i Maneskin che proprio il mese scorso hanno infuocato il Circo Massimo con le loro canzoni. Circa 70 mila persone accorse a Roma, la città che d’altronde li ha visti nascere, hanno trascorso sicuramente una delle serate più belle di questa estate, cantando a squarciagola i brani della loro band preferita. Tra le persone comuni, anche tanti vip presenti, anche di livello internazionale come Angelina Jolie. Lo stesso si può dire del grande successo che sta ottenendo in questi mesi, il tour estivo di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il suo “Jova Beach Party” ha raccolto migliaia e migliaia di persone, giovani e non, di tutte le età, in tutte le ... Leggi su isaechia (Di domenica 14 agosto 2022) Finalmente dopo due anni di sosta, quest’anno hanno ripreso gli eventi live. Tanta voglia di fare festa, di sorridere, e magari ascoltare tanta buona musica. Ne sanno qualcosa i Maneskin che proprio il mese scorso hanno infuocato il Circo Massimo con le loro canzoni. Circa 70 mila persone accorse a Roma, la città che d’altronde li ha visti nascere, hanno trascorso sicuramente una delle serate più belle di questa estate, cantando a squarciagola i brani della loro band preferita. Tra le persone comuni, anche tanti vip presenti, anche di livello internazionale come Angelina Jolie. Lo stesso si può dire del grande successo che sta ottenendo in questi mesi, il tour estivo di Lorenzo Cherubini, in artenotti. Il suo “” ha raccolto migliaia e migliaia di persone, giovani e non, di tutte le età, in tutte le ...

enpaonlus : Jova Beach Party: a rischio anche le dune di Castel Volturno, ecco com'era la spiaggia prima e dopo il concerto del… - petergomezblog : Jova Beach Party, è ancora polemica: “A Roccella ballerai sui nidi di caretta caretta, spianati dalle tue ruspe”. M… - enpaonlus : Jova Beach Party a Viareggio, polemiche per il concerto: 'Non farlo sulla spiaggia' - Cronaca - Crescono le proteste - hoshinetti : RT @LaGrevia: Comunque se il Jova beach party smettesse di narrarsi come il più grande evento per l’ambiente in Italia io non direi una par… - AryelLuccyola : RT @Franca17178372: TIM presente al tour estivo Jova Beach Party di Jovanotti per mostrare le potenzialità del 5G -