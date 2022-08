Italia, vietato fare il bagno: malori improvvisi tra i turisti. Scoppia il panico (Di domenica 14 agosto 2022) In un noto litorale Italiano è stato vietato fare il bagno. I turisti che si sono buttati in mare, infatti, hanno accusato malori improvvisi. Per questo motivo è stato imposto il divieto di balneazione – temporaneo – ed è stata posta la bandiera rossa in spiaggia. Un turista ha raccontato al “Messaggero”: “Sono tantissime le persone alle prese con vomito e diarrea, anche mio figlio piccolo sta male”. (Continua dopo la foto…) Vacanza al mare diventa un incubo, 21enne sbaglia il tuffo dalla scogliera: è grave vietato fare il bagno, malori improvvisi Una nota località turistica Italiana investita da questa terribile notizia: un tratto di mare non ... Leggi su tvzap (Di domenica 14 agosto 2022) In un noto litoraleno è statoil. Iche si sono buttati in mare, infatti, hanno accusato. Per questo motivo è stato imposto il divieto di balneazione – temporaneo – ed è stata posta la bandiera rossa in spiaggia. Un turista ha raccontato al “Messaggero”: “Sono tantissime le persone alle prese con vomito e diarrea, anche mio figlio piccolo sta male”. (Continua dopo la foto…) Vacanza al mare diventa un incubo, 21enne sbaglia il tuffo dalla scogliera: è graveilUna nota localitàcana investita da questa terribile notizia: un tratto di mare non ...

gommothceccogm1 : RT @Gian59342003: Estrema sinistra, laurea in scienze politiche, ex assessore al traffico a Potenza, Ministro della Sanità rosso. In Italia… - Gian59342003 : Estrema sinistra, laurea in scienze politiche, ex assessore al traffico a Potenza, Ministro della Sanità rosso. In… - VanityFairIt : Al mare con il proprio cane? Ma in quali spiagge possiamo andare? Come facciamo a capire quando è possibile fare il… - ViolettaRodiga1 : .@Mipaaf_, Triturate vivi o gassare i pulcini è già vietato in Francia e Germania, mentre l'Italia ha già approvato… - Marco02839896 : RT @Libero_official: #Stancanelli chiede a #Meloni di esprimersi in favore di aborto, utero in affitto e ideologia gender. Ma anche #PapaFr… -

E anche le nostre fate sono una favola Che l'Italia della ginnastica non ha più solo ottime soliste, ma un coro di argomenti e acuti per ... Vietato non sognare ancora. Pd terrorizzato dal perdere il Quirinale: vietato votare il presidente Lo dimostrano certe loro reazioni e la spiegazione che lo stesso fondatore di Forza Italia ha voluto dare dopo che la tempesta si era scatenata ('Non ho mai attaccato il presidente Mattarella, né mai ... Italia a Tavola Catanzaro, vietate le grigliate di Ferragosto: si temono incendi Insolita ordinanza quella approvata dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che nell'ottica di contrastare gli incendi ha vietato, su tutto il territorio comunale, i barbecue e le grigliate di Ferra ... Che l'della ginnastica non ha più solo ottime soliste, ma un coro di argomenti e acuti per ...non sognare ancora.Lo dimostrano certe loro reazioni e la spiegazione che lo stesso fondatore di Forzaha voluto dare dopo che la tempesta si era scatenata ('Non ho mai attaccato il presidente Mattarella, né mai ... Pisa, vietato sedersi o sdraiarsi sui gradini dei monumenti Insolita ordinanza quella approvata dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che nell'ottica di contrastare gli incendi ha vietato, su tutto il territorio comunale, i barbecue e le grigliate di Ferra ...