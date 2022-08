Inter, Dimarco: ‘Il campo ci ha condizionati. Gosens? Dobbiamo capire i meccanismi’ | Serie A (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 23:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Federico Dimarco ha parlato al canale ufficiale dell’Inter dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Lecce: “Quella di stasera è stata una partita difficile che abbiamo dominato sul campo, abbiamo tirato tante volte in porta. Alla fine è arrivata una vittoria che è importantissima per noi. Dobbiamo cercare di ingranare il lavoro che facciamo in settimana, ma credo che siamo sulla buona strada. Dobbiamo continuare così” SUL RUOLO – “Terzo o quinto per me è indifferente, l’importante è che la squadra vinca e che si lotti tutti per un obiettivo”. SUL campo E Gosens – “Sicuramente il campo ci ha un po’ ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 23:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Federicoha parlato al canale ufficiale dell’dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Lecce: “Quella di stasera è stata una partita difficile che abbiamo dominato sul, abbiamo tirato tante volte in porta. Alla fine è arrivata una vittoria che è importantissima per noi.cercare di ingranare il lavoro che facciamo in settimana, ma credo che siamo sulla buona strada.continuare così” SUL RUOLO – “Terzo o quinto per me è indifferente, l’importante è che la squadra vinca e che si lotti tutti per un obiettivo”. SUL– “Sicuramente ilci ha un po’ ...

MatteoBarzaghi : Lecce-Inter in attesa di arrivo squadre e ufficialità occhio a Darmian a destra al posto di Dumfries. Possibile nov… - Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco,… - FutbolDaltonico : Nella giocata che ha portato al 1^ ? dell'inter vs il @OfficialUSLecce si vede il gioco in ampiezza dei nero azzurr… - infoitsport : Inter, Dimarco: 'Con Gosens il feeling migliorerà lavorando assieme in settimana' - Honeyxvmoon : RT @marifcinter: Migliore in campo. Per distacco. Praticamente produce il 90% delle azioni offensive dell'Inter #Dimarco #LecceInter https:… -