(Di domenica 14 agosto 2022) Lorenzoha segnato un altro gol per il, che ha battuto 3-1 Portland, in rete anche Bernardeschi ed Osorio. Il giocatore ex Napoli ha messo a segno un bellissimo gol: ha aperto lui l’azione sempre partendo dalla fascia sinistra, poi si è accentrato ed ha ricevuto il pallone ben servito da Bradley. A quel puntoha saltato un avversario con uno stop al volo e poi si è accentrato per concludere sempre al volo il pallone. Un gol davvero spettacolare quello diin-Portland che ha fatto impazzire di gioia i tifosi ed il, estasiato dalla magia del giocatore italiano. Ancheha festeggiato con uno dei suoi urli, conscio della prodezza messa a segno.sta diventando sempre di più la star ed il ...

napolipiucom : Insigne super gol con Toronto, il telecronista pazzo del Mangnifico - Video #Insigne #MLS #Toronto… - learco88 : @baldanza_sergio Un super calcio mercato lo è stato sicuro per gli addetti ai lavori.... Per chi ha visto andare vi… - furioso_george : @baldanza_sergio Ad oggi ufficiali i primi 4 Ad oggi usciti almeno 4 top (Insigne Mertens Ospina Koulibaly). Quin… - infoitsport : Insigne: dribbling e primo super gol con il Toronto – VIDEO - oniLino : @Cryta75 Meetens, Insigne e Koulibaly hanno vinto 2 coppe Italia e una super coppa. Koulibaly votato miglior difens… -

Il Toronto non si ferma più da quando in campo c'è Lorenzo, ex capitano del Napoli che ... I numeri dei canadesi sonoda quando in campo c'è l'ex capitano azzurro: 3 vittorie in 4 gare. ...Sento il malumore della città, è figlio del sentimento provato nei confronti di, di Mertens e di Koulibaly. E penso che il problema più grosso sia trovare l'erede di Koulibaly. Kim, che mi ...Ancora un gol, ancora una vittoria. Il Toronto non si ferma più da quando in campo c'è Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli che anche questa notte ha trovato la via della ...Intervista esclusiva al Pallone d’Oro: «Dybala ha infiammato la passione giallorossa. Milan e Inter partono ancora in vantaggio. La Juve ha avuto subito il contrattempo Pogba e deve colmare dei vuoti ...