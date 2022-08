Incredibile Maria Chiara Giannetta | Lo ha nascosto a tutti: perché ha mentito per 5 lunghi anni (Di domenica 14 agosto 2022) Ammissione a sorpresa dell’attrice Maria Chiara Giannetta che ha finalmente rivelato un segreto tenuto nascosto per ben 5 anni L’attrice Maria Chiara Giannetta (screenshot RaiPlay)Il pubblico conosce bene Maria Chiara Giannetta: l’attrice è stata infatti una grande protagonista sia delle fiction Rai che di casa Mediaset. Solo nel corso della scorsa stagione televisiva ha preso parte a due fiction di successo: Buongiorno mamma con Raul Bova e Blanca con Giuseppe Zeno. In aggiunta ha come sempre svolto il ruolo di Anna nella nuova stagione di Don Matteo. Un successo che ha spinto anche il conduttore Amadeus a chiederle di accompagnarlo nel corso di una delle serate dell’ultimo Festival di Sanremo. Una ... Leggi su specialmag (Di domenica 14 agosto 2022) Ammissione a sorpresa dell’attriceche ha finalmente rivelato un segreto tenutoper ben 5L’attrice(screenshot RaiPlay)Il pubblico conosce bene: l’attrice è stata infatti una grande protagonista sia delle fiction Rai che di casa Mediaset. Solo nel corso della scorsa stagione televisiva ha preso parte a due fiction di successo: Buongiorno mamma con Raul Bova e Blanca con Giuseppe Zeno. In aggiunta ha come sempre svolto il ruolo di Anna nella nuova stagione di Don Matteo. Un successo che ha spinto anche il conduttore Amadeus a chiederle di accompagnarlo nel corso di una delle serate dell’ultimo Festival di Sanremo. Una ...

Gaetano108 : @romeoagresti @GoalItalia Di Maria ha preso il posto di Dybala per creare un gioco che Allegri non riesce a dare. Incredibile - FlowerM91459788 : #Incredibile ! ... #Fuoriclasse ! ... #Unico ! .... MARIA #Langillotti L'UOMO.DEL COMANDO ! .. ?? - Anna_maria_20 : @MrtnG02 @nvmndokay @nanak0robiyaoki È incredibile come da un semplice social si siano instaurate amicizie così belle - ParliamoDiNews : Ammissione incredibile di Maria De Filippi: “Non so se ne sarò capace” | Costretta a rinnegare la sua promessa… - S_soldato_Maria : RT @ReEurode: @PaoloGentiloni È incredibile quante volte sia 'finita' la sorveglianza sull'economia greca. Nell'uroboro europeo la fine è l… -