Incidente terribile sulla statale: il volo drammatico. Choc, chi c'era a bordo dell'auto (Di domenica 14 agosto 2022) Quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, sono morti poco dopo le 2 nella Polo sulla quale viaggiavano, probabilmente dopo la serata passata insieme. È successo a Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso. Gli agenti della Polizia Stradale, arrivati sul posto insieme a due ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare i decessi, stanno ancora lavorando per accertare l'esatta dinamica dell' Incidente e i motivi che abbiano fatto finire la macchina fuori strada, in un canale di scolo all'altezza di via Cordignano. Si tratta dell'ennesima strage del sabato sera che continua a mieter vittime sulle strade italiane. Adesso gli inquirenti dovranno ricostruire gli ultimi minuti prima dell'impatto violento. L'auto si è ribaltata all'improvviso e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Quattro ragazzi, tutti tra i 18 e i 19 anni, sono morti poco dopo le 2 nella Poloquale viaggiavano, probabilmente dopo la serata passata insieme. È successo a Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso. Gli agentia Polizia Stradale, arrivati sul posto insieme a due ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare i decessi, stanno ancora lavorando per accertare l'esatta dinamicae i motivi che abbiano fatto finire la macchina fuori strada, in un canale di scolo all'altezza di via Cordignano. Si tratta'ennesima strage del sabato sera che continua a mieter vittime sulle strade italiane. Adesso gli inquirenti dovranno ricostruire gli ultimi minuti prima'impatto violento. L'si è ribaltata all'improvviso e ...

Agenzia_Ansa : Anne Heche, l'attrice statunitense vittima venerdì scorso di un terribile incidente stradale, è cerebralmente morta… - lacittanews : Quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 19 anni sono morti nella notte a Godega Sant'Urbano, nel Trevigiano, i… - fanpage : Lutto a Montichiari per la morte di Ilaria Magli, vittima di un terribile incidente in montagna. La giovane stava p… - bellinsale : RT @amaricord: Un mio caro amico è morto ieri in un incidente stradale, tra due mesi sarebbe diventato papà. È davanti a tragedie simili ch… - pupiilovers : RT @amaricord: Un mio caro amico è morto ieri in un incidente stradale, tra due mesi sarebbe diventato papà. È davanti a tragedie simili ch… -