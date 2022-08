In Procura 5mila fascicoli in attesa. «Senza risorse, dubbi sulla riforma» (Di domenica 14 agosto 2022) Giustizia. Il decreto approvato dal governo introduce norme per ridurre del 25% la durata dei processi penali. Il Procuratore: «Soluzioni ideologiche che si scontrano con la quotidianità». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 14 agosto 2022) Giustizia. Il decreto approvato dal governo introduce norme per ridurre del 25% la durata dei processi penali. Iltore: «Soluzioni ideologiche che si scontrano con la quotidianità».

