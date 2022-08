Il teatrino dei pupi della politica italiana (Di domenica 14 agosto 2022) I più giovani tra gli italiani difficilmente riusciranno a afferrare correttamente dalla narrazione quale fosse lo spirito di un particolare tipo di teatro di marionette, quello dei pupi, molto diffuso nel Meridione fino a qualche anno fa. Manovrati da un marionettista che fungeva anche da doppiatore, lui solo per tutti i personaggi, i pupi vestivano i panni di vari personaggi, tirati fuori e ancor più sintetizzati, protagonisti della Chanson de Roland o dell’ Orlando furioso. La caratteristica che distingueva quel genere di spettacolo era che il pubblico, composto non solo da bambini, aveva l’impressione che i protagonisti di legno e stoffa lottassero tutti contro tutti. In parte era proprio così e lo spettacolo, dall’ inizio alla fine, era ottenuto dalla somma delle singolari tenzone dei pupi. Lo stesso si ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) I più giovani tra gli italiani difficilmente riusciranno a afferrare correttamente dalla narrazione quale fosse lo spirito di un particolare tipo di teatro di marionette, quello dei, molto diffuso nel Meridione fino a qualche anno fa. Manovrati da un marionettista che fungeva anche da doppiatore, lui solo per tutti i personaggi, ivestivano i panni di vari personaggi, tirati fuori e ancor più sintetizzati, protagonistiChanson de Roland o dell’ Orlando furioso. La caratteristica che distingueva quel genere di spettacolo era che il pubblico, composto non solo da bambini, aveva l’impressione che i protagonisti di legno e stoffa lottassero tutti contro tutti. In parte era proprio così e lo spettacolo, dall’ inizio alla fine, era ottenuto dalla somma delle singolari tenzone dei. Lo stesso si ...

