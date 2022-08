Il monito del Vescovo di Acerra: “Sorvegliate nei vicoli o dove ci sono piazze spaccio droga” (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa crisi come opportunità di crescita per migliorare la vita e il territorio circostante. Così il Vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, ai fedeli riuniti nella Basilica di Pugliano a Ercolano (Na) nella messa mattutina che chiude la novena dell’Assunta, patrona della città degli scavi. Alla celebrazione eucaristica, cui hanno partecipato il sindaco Ciro Buonajuto e amministratori comunali oltre a numerosi fedeli, il Vescovo ha accennato a cinque gravi crisi (politica, economica, energetica, bellica e pandemica) che attanagliano la società invitando a non rassegnarsi ma a reagire. “La crisi la si può vivere con un ottimismo ingenuo, fatto di false speranze, come lo slogan coniato due anni fa ‘andrà tutto bene’. Vi è un secondo modo ed è la rassegnazione e il pessimismo di chi dice ‘Ma dove ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa crisi come opportunità di crescita per migliorare la vita e il territorio circostante. Così ildi, Antonio Di Donna, ai fedeli riuniti nella Basilica di Pugliano a Ercolano (Na) nella messa mattutina che chiude la novena dell’Assunta, patrona della città degli scavi. Alla celebrazione eucaristica, cui hanno partecipato il sindaco Ciro Buonajuto e amministratori comunali oltre a numerosi fedeli, ilha accennato a cinque gravi crisi (politica, economica, energetica, bellica e pandemica) che attanagliano la società invitando a non rassegnarsi ma a reagire. “La crisi la si può vivere con un ottimismo ingenuo, fatto di false speranze, come lo slogan coniato due anni fa ‘andrà tutto bene’. Vi è un secondo modo ed è la rassegnazione e il pessimismo di chi dice ‘Ma...

