Il mondo del cinema piange Rossana Di Lorenzo | Ecco chi è stata e perché ricorderemo l’amata attrice

(Di domenica 14 agosto 2022) È un lutto pesante quello che nelle scorse ore ha colpito ilitaliano, che si trova a dover dire addio ad una bravissimache ha recitato accanto ad Alberto Sordi La notizia del suo decesso èdata per primo dal suo amato nipote, lo showman e doppiatore Pino Insegno con una comunicazione all’Adnkronos. È scomparsa una gemma dellatografia italiana, un’tanto amata e con una ricca carriera iniziata negli anni ’70 e proseguita fin nel 1995. Lei, sorella dell’attore Maurizio Arena, figlia di Amedeo ed Elvira, eraDi, straordinariaromana nota ai più per il suo importante legame lavorativo con Alberto Sordi. È morta nella sua casaDi, ...

Eurosport_IT : 13 agosto 2008 - Olimpiadi di Pechino ?? ???? Nasce la stella più splendente del nuoto italiano... Federica Pellegrin… - Coninews : UNA GARANZIA! ?? Campioni del Mondo a Budapest e ora Campioni d'Europa a #Roma2022! Giorgio #Minisini e Lucrezia… - elio_vito : Eh niente, può fare tutti i video che vuole in tutte le lingue del mondo ma contano i fatti, la fiamma arde ancora nel simbolo di Meloni. - SoniaLaVera : RT @AnnalisaNocera1: Nell'agenda del NUOVO ordine mondiale è programmato anche questo.Le piccole imprese devono CHIUDERE.E quale modo migli… - letmebema : RT @XxviiEmma2: lei merita tutto il bene del mondo #Italgym -

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiCapitol Hill, un anno fa l'assalto dei sostenitori di Trump Nel pomeriggio6 gennaio 2021 un gruppo di manifestanti fece irruzione al ...Per il filosofo, "questo atto di terrore assoluto che, al di làcorpo pugnalato e dei suoi libri, equivale al terrore nei confronti di tutti i libri e tutte le parole, richiede una ...Mentre i paesi attendono la fine delle ondate di Covid-19 causate dalla variante BA.5, i ricercatori studiano le prossime mosse dei virus, per anticiparle. Una sottovariante Omicron chiamata BA.2.75 e ...Sara Morganti in sella a Royal Delight è per la terza volta consecutiva la Campionessa del Mondo di Freestyle nel dressage paralimpico. Dopo Caen 2014 (argento nel tecnico e oro nel freestyle), Tryon ...