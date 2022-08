Il mondo del cinema piange Rossana Di Lorenzo | Ecco chi è stata e perché la ricorderemo (Di domenica 14 agosto 2022) È un lutto pesante quello che nelle scorse ore ha colpito il cinema italiano, che si trova a dover dire addio ad una bravissima attrice che ha recitato accanto ad Alberto Sordi La notizia del suo decesso è stata data per primo dal suo amato nipote, lo showman e doppiatore Pino Insegno con una comunicazione all’Adnkronos. È scomparsa una gemma della cinematografia italiana, un’attrice tanto amata e con una ricca carriera iniziata negli anni ’70 e proseguita fin nel 1995. Lei, sorella dell’attore Maurizio Arena, figlia di Amedeo ed Elvira, era Rossana Di Lorenzo, straordinaria attrice romana nota ai più per il suo importante legame lavorativo con Alberto Sordi. È morta nella sua casa Rossana Di Lorenzo, Ecco chi era la straordinaria ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 agosto 2022) È un lutto pesante quello che nelle scorse ore ha colpito ilitaliano, che si trova a dover dire addio ad una bravissima attrice che ha recitato accanto ad Alberto Sordi La notizia del suo decesso èdata per primo dal suo amato nipote, lo showman e doppiatore Pino Insegno con una comunicazione all’Adnkronos. È scomparsa una gemma dellatografia italiana, un’attrice tanto amata e con una ricca carriera iniziata negli anni ’70 e proseguita fin nel 1995. Lei, sorella dell’attore Maurizio Arena, figlia di Amedeo ed Elvira, eraDi, straordinaria attrice romana nota ai più per il suo importante legame lavorativo con Alberto Sordi. È morta nella sua casaDichi era la straordinaria ...

