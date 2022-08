Il marito e i figli (di 13 e 12 anni) accoltellano il suo amante. Attore grave all’ospedale di Castellammare (Di domenica 14 agosto 2022) Due fratellini, 13 anni lei, 12 lui, hanno atteso insieme al padre, sotto casa, il ritorno della madre e poi si sono avventati addosso al suo accompagnatore, con il quale la donna avrebbe una relazione, colpendolo ripetutamente a coltellate. I carabinieri della stazione e della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno denunciato per concorso in lesioni personali aggravate, porto abusivo arma da taglio il padre, uomo di 49 anni incensurato di Torre Annunziata, e i suoi due figli minorenni. L’uomo accoltellato, 45 anni, di Castellammare di Stabia, è ora ricoverato in ospedale al San Leonardo per le ferite con una prognosi di 40 giorni. Si tratterebbe di un Attore. Sembra che avesse una relazione extraconiugale “nata – riporta il quotidiano il Mattino – tra i ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Due fratellini, 13lei, 12 lui, hanno atteso insieme al padre, sotto casa, il ritorno della madre e poi si sono avventati addosso al suo accompagnatore, con il quale la donna avrebbe una relazione, colpendolo ripetutamente a coltellate. I carabinieri della stazione e della sezione operativa didi Stabia hanno denunciato per concorso in lesioni personali aggravate, porto abusivo arma da taglio il padre, uomo di 49incensurato di Torre Annunziata, e i suoi dueminorenni. L’uomo accoltellato, 45, didi Stabia, è ora ricoverato in ospedale al San Leonardo per le ferite con una prognosi di 40 giorni. Si tratterebbe di un. Sembra che avesse una relazione extraconiugale “nata – riporta il quotidiano il Mattino – tra i ...

