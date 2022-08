Il M5s pubblica il programma Si chiama “Dalla parte giusta” | dentro ci sono l’eliminazione dell’Irap | il salario minimo | la cannabis e lo Ius Scholae – Il documento

Leggi su open.online

(Di domenica 14 agosto 2022) «Cancellazione definitiva» e «legale di 9 euro lordi l’ora».solo due dei punti centrali delelettorale definitivo che il Movimento 5 Stelle hato per le elezioni politiche del 25 settembre. Il titolo è, cure e coraggio per l’Italia di domani e già in prima pagina identifica nell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte il Capo della forza politica. «Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre eseguito un’unica strada: la tutela degli interessi dei cittadini», recita il post su Facebook, «intendiamo proseguire su questa strada e portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato». Poche righe in cui si mette subito in chiaro che il tempo per ...