Il gelato più buono del mondo è italiano: scopriamo dove gustarlo (Di domenica 14 agosto 2022) Il gelato, si sa, è un alimento di cui noi italiani andiamo fieri, un po’ come la pizza. Ogni anno viene pubblicata una classifica per stabilire quali siano le gelaterie artigianali migliori al mondo e sembra che l’Italia, ancora una volta, sia in pole position. Non sorprende che il nostro paese sia in testa alle classifiche nella produzione del gelato migliore. Che sia alla crema o alla frutta, che sia in coppetta o in cono, l’Italia è prima al mondo nella classifica del miglior gelato artigianale. Ma dove si possono gustare quelli più buoni in assoluto? gelato specialità italiana – (pixabay) – curiosauro.itSeduti ad un tavolo di un bar o passeggiando, per noi italiani gustare il gelato è un must, soprattutto durante la stagione estiva. Con il suo ... Leggi su curiosauro (Di domenica 14 agosto 2022) Il, si sa, è un alimento di cui noi italiani andiamo fieri, un po’ come la pizza. Ogni anno viene pubblicata una classifica per stabilire quali siano le gelaterie artigianali migliori ale sembra che l’Italia, ancora una volta, sia in pole position. Non sorprende che il nostro paese sia in testa alle classifiche nella produzione delmigliore. Che sia alla crema o alla frutta, che sia in coppetta o in cono, l’Italia è prima alnella classifica del migliorartigianale. Masi possono gustare quelli più buoni in assoluto?specialità italiana – (pixabay) – curiosauro.itSeduti ad un tavolo di un bar o passeggiando, per noi italiani gustare ilè un must, soprattutto durante la stagione estiva. Con il suo ...

EraldoFR : 3mila gelati ai poveri. Così papa Francesco festeggia il suo onomastico - louisxvsun : @cmqpertina “invadenti” in un certo senso, i ritmi sono molto più lenti (nella mia esperienza anche solo a prendere… - Giulicat1512 : RT @PSchioppa: @BelpietroTweet 'PD e soci ululano' Ma secondo la sua malafede in metastasi, io che non sono socio del PD ed osteggio con tu… - huge1961 : RT @PSchioppa: @BelpietroTweet 'PD e soci ululano' Ma secondo la sua malafede in metastasi, io che non sono socio del PD ed osteggio con tu… - PSchioppa : @BelpietroTweet 'PD e soci ululano' Ma secondo la sua malafede in metastasi, io che non sono socio del PD ed ostegg… -