Il figlio di Liliana Segre risponde a chi accusa falsamente il padre di aver aderito al MSI

Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre e Alfredo Belli Paci, scomparso nel 2008, è spesso tenuto a rispondere all'accusa ai danni del padre di essersi candidato nel MSI. Dice Belli Paci a Il Fatto Quotidiano: «Fu proprio lei (cioè Liliana Segre) a raccontare che quel fatto mise in crisi il matrimonio e le cose tornarono a posto perché mio padre abbandonò la carriera politica».

Questa volte le polemiche sono scaturite in seguito alla richiesta di Liliana Segre a Giorgia Meloni di rimuovere la fiamma, che ricorda appunto quella del MSI, dal simbolo di Fratelli d'Italia presentato per le elezioni.

