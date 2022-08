Il “Dragone verde” sul Sentierone diventa grigio | Marco Saita lancia una raccolta firme

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 agosto 2022) Bergamo. Unaper il ritorno del “”, la fontanella pubblica che fino a prima della riqualificazione di piazza Matteotti si trovava a ridosso dell’attraversamento pedonale tra viale Roma e il cosiddetto “Sentierino”. La Vedovella non è sparita. In seguito ai lavori è stata spostata poco distante, all’interno di un emiciclo, e ha cambiato colore: non è piùma è stata riverniciata di. Una tinta che, secondo l’assessore alla Riqualificazione urbana Francesco Valesini, è in linea con gli altri manufatti in ferro e ghisa presenti nell’area rimessa a nuovo. L’Amministrazione ha concordato la tonalità, definita dall’assessore “elegante e indicata”, con gli architetti che si sono occupati del progetto. Ma ad alcuni la nuova nuance non è andata giù. Come a ...