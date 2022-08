Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi smentisce le voci sulla sua candidatura con Fratelli d’Italia: «Per il momento, non mi interessa» (Di domenica 14 agosto 2022) Beatrice Venezi non si candiderà per le prossime elezioni politiche. O almeno, «per il momento» non ne ha intenzione. È proprio il direttore (come chiede di essere chiamata) d’orchestra a smentire le voci che stavano circolando circa una sua imminente candidatura, in particolare tra le fila di Fratelli d’Italia. «Da qualche settimana leggo sui quotidiani e vedo circolare la notizia insistente di una mia candidatura», dice Venezi, «sono a confermare che, per il momento, non sono intenzionata a occuparmi di politica attiva». Venezi ci tiene a precisare di essere «lusingata del fatto che qualcuno abbia pensato a me», ma che ora è troppo impegnata con la sua attività ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022)non si candiderà per le prossime elezioni politiche. O almeno, «per il» non ne ha intenzione. È proprio il(come chiede di essere chiamata)a smentire leche stavano circolando circa una sua imminente, in particolare tra le fila di. «Da qualche settimana leggo sui quotidiani e vedo circolare la notizia insistente di una mia», dice, «sono a confermare che, per il, non sono intenzionata a occuparmi di politica attiva».ci tiene a precisare di essere «lusingata del fatto che qualcuno abbia pensato a me», ma che ora è troppo impegnata con la sua attività ...

