«Il Colle? Fuori dalla mia testa» | Berlusconi dopo la sconfitta del suo Monza | «Dove schiero Salvini e Meloni? Calcio è cosa seria» – Il video

(Di domenica 14 agosto 2022) Il Quirinale? «Assolutamente èmia». Non sembra lasciare adito a ripensamenti Silviointervistato alla fine della partita deldi ieri, 13 agosto, persa 2-1 contro il Torino. «Credo di avere detto che non posso pretendere altrovita, che sono soddisfatto», ha ribadito. Al giornalista che gli chiedeva che ruoli avrebbe assegnato a sé stesso, a Giorgiae a Matteose avesse dovuto immaginarli in un contesto calcistico, il Cavaliere ha sorriso e risposto che «La politica è un conto, il». E ha soggiunto: «Io non ho detto niente, eh». August 14, 2022 su Open Leggi anche:si difende dalle ...

autobusdelgiorn : #Berlusconi “il #Colle è fuori dalla mia testa”. Come i capelli ?? - da_gianfranco : La mummia ha esternato ancora. Dice di essere stato frainteso in una intervista recente. 'Il Colle è fuori dalla mi… - GiacumboRomeo : Bugiardo e falso nessun italiano più vi crede siete la rovina del nostro paese Berlusconi: 'Il Colle è fuori dalla… - giuseppeMI1998 : Calenda: fiamma nel simbolo grave errore della Meloni. Berlusconi: «Il Colle? È fuori dalla mia testa»… - vincereelezioni : Berlusconi: 'Il Colle è fuori dalla mia testa' -

In una vera democrazia si tiranoi contenuti. Ho letto il programma del Pd e non mi ha impressionato, ci sono pochissime cose buone . Vediamo gli italiani come lo giudicheranno e vediamo come ..., la diretta. Ore 13.30 Berlusconi: ildalla mia testa 'Se voglio andare al Quirinale Assolutamente èdalla mia testa. Ho risposto ad un'intervista per Libero, credo di avere detto che non posso pretendere altro dalla vita, che sono soddisfatto..."Hanno fraiteso le mie parole, nell'intervista credo di avere detto che non posso pretendere altro dalla vita, che sono soddisfatto", afferma il Cav. "La flat tax al 15% Speriamo di poterci arrivare.