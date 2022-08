Il benefico potere del sonno

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 14 agosto 2022) “Non basta chiudere gli occhi per dormire bene, per farlo in maniera rigenerante servono regole e buone abitudini da rispettare”, osserva Simona Cortopassi, giornalista e sleep coach, fondatrice del progetto The Good Nighter dedicato all’igiene del. Ecco 5 consigli (+ 1) per una buonanotte 1) Metti un limone accanto al letto. L’aroma di questo agrume ha un effetto calmante, in grado di ridurre i problemi respiratori, alleviare lo stress e far dormire più serenamente. Basta tagliare un limone in 2 o 4 pezzi e lasciarlo sul comodino per una notte per notare i primi benefici.2) Concediti un bagno caldo. Lo dicevano le nonne ma ora lo conferma anche la scienza: fallo due o tre volte la settimana, restando immerso per un’ora. La temperatura ideale dell’acqua è intorno ai 40 °C. 3) Bevi una tisana al tiglio. Questa pianta ha un’azione blandamente sedativa sul sistema ...