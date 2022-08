Il Bayern pensa al post-Lewandowski: idea dalla Premier League (Di domenica 14 agosto 2022) Nonostante l’arrivo di Sadio Mané, prelevato dopo anni di successi sotto la guida di Jurgen Klopp al Liverpool, in casa Bayern Monaco continua a tener banco la questione legata al successore di Robert Lewandowski, ormai punta di diamante del nuovo Barcellona di Xavi. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano tedesco “Sport1” infatti, il club bavarese starebbero seguendo con particolare attenzione Kai Havertz. L’attaccante tedesco, che i blues hanno prelevato nell’estate 2020 per oltre 80 milioni di sterline dal Bayer Leverkusen, sarebbe uno dei profili che hanno riscosso maggior gradimento dalla dirigenza del Bayern e da Julian Nagelsmann per rimpiazzare il bomber polacco. Havertz Bayern Monaco Chelsea Nell’ultima stagione con la maglia del Chelsea, il tedesco classe 1999 ha collezionato ... Leggi su rompipallone (Di domenica 14 agosto 2022) Nonostante l’arrivo di Sadio Mané, prelevato dopo anni di successi sotto la guida di Jurgen Klopp al Liverpool, in casaMonaco continua a tener banco la questione legata al successore di Robert, ormai punta di diamante del nuovo Barcellona di Xavi. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano tedesco “Sport1” infatti, il club bavarese starebbero seguendo con particolare attenzione Kai Havertz. L’attaccante tedesco, che i blues hanno prelevato nell’estate 2020 per oltre 80 milioni di sterline dal Bayer Leverkusen, sarebbe uno dei profili che hanno riscosso maggior gradimentodirigenza dele da Julian Nagelsmann per rimpiazzare il bomber polacco. HavertzMonaco Chelsea Nell’ultima stagione con la maglia del Chelsea, il tedesco classe 1999 ha collezionato ...

