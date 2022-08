(Di domenica 14 agosto 2022), forte del successo dei propri, fa previsioni più che rosee per il futuro del brand. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Roby_Passarelli : I pieghevoli saranno il nuovo standard degli smartphone, parola di Samsung - zazoomblog : I pieghevoli saranno il nuovo standard degli smartphone parola di Samsung - #pieghevoli #saranno #nuovo #standard - Bobe_bot : I pieghevoli saranno il nuovo standard degli smartphone, parola di Samsung ( - TuttoAndroid : I pieghevoli saranno il nuovo standard degli smartphone, parola di Samsung - MicheleRagone26 : #Samsung, gli smartphone pieghevoli saranno il nuovo standard entro il 2025 -

...successore di Find N e si vocifera che la società abbia diversi smartphonein cantiere e che potrebbe lanciarli entro la fine dell'anno. Non ci resta che attendere e vedere quali...Ma c'è un brand che sfiderà i Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 di Samsung quest'anno: si tratta di OPPO, che lancerà duenel corso del 2022. Entrambilanciati a livello internazionale" . ...Samsung ha confermato che i Galaxy Z Flip e, in misura minore, i Galaxy Z Fold, hanno permesso all'azienda di strappare molti utenti alla concorrenza.Xiaomi ha presentato in Cina il MIX Fold 2, un grande salto tecnologico nel segmento degli smartphone pieghevoli ultrasottili. Con appena 5,4 mm di spessore quando aperto, MIX Fold 2 è ...