"Ho fatto di tutto, ma non mi hanno riconfermato". Toninelli, le parole all'anniversario del Ponte Morandi (Di domenica 14 agosto 2022) Nel giorno del quarto anno dalla tragedia del Ponte Morandi, Danilo Toninelli si è lasciato andare a un lungo sfogo. Su Facebook, l'allora ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture spiega: "Io feci tutto quello che potevo fare. Da ministro ho fatto il possibile per cambiare le regole nella gestione delle concessioni e per migliorare i controlli". Poi il Cinque Stelle attacca lo Stato: "Ve lo dico con il coraggio che in pochi hanno, lo Stato doveva fare di più". Già nella primavera 2019, Toninelli si definisce "pronto a revocare la concessione ma serviva una maggioranza in Parlamento". Quell'anno il governo Conte 1 cadde "e io non venni riconfermato". Risultato? "Nel decreto Genova c'erano le nuove regole, peccato che la mia mancata ...

