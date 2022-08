'Ho fatto autoerotismo mentre ero al lavoro, il capo mi ha sorpreso': ora rischia il licenziamento (Di domenica 14 agosto 2022) Viene sorpreso dal capo a praticare autoerotismo durante l'orario di lavoro e rischia il licenziamento. Un uomo di 38 anni, del Regno Unito, ha raccontato quello che è accaduto alla rubrica Dear ... Leggi su leggo (Di domenica 14 agosto 2022) Vienedala praticaredurante l'orario diil. Un uomo di 38 anni, del Regno Unito, ha raccontato quello che è accaduto alla rubrica Dear ...

Gaetano108 : @borderborder_ @sarafrancescalj @lesbmenace No autoerotismo cosi mai fatto, forse era praticato da qualche tue ex p… - matteodimirto : @JimMorrison8008 @Lara_ga1969 @a_meluzzi Lei è rimasto a quell'epoca dato che parla di masturbazione in modo offens… -