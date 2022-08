Highlights e gol Chelsea-Tottenham 2-2: Premier League 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 14 agosto 2022) Gli Highlights completi di Chelsea-Tottenham (2-2), incontro valevole come seconda giornata della Premier League 2022/2023. Gol di Koulibaly ad aprire le marcature al 19? del primo tempo: destro al volo all’incrocio dei pali del difensore ex Napoli, abile a rendersi decisivo in occasione di un calcio d’angolo. Pari di Hojbjerg con un destro dalla distanza vincente al 68? e raddoppio londinese con James al 77?; l’esterno dei Blues ha concluso un’azione manovrata con un destro a incrociare vincente a tu per tu con Lloris: 2-1. Reazione sul finire della partita del Tottenham con Kane, letale con un colpo di testa su calcio piazzato e Mendy beffato per il 2-2. Di seguito il VIDEO integrale dei migliori momenti di ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Glicompleti di(2-2), incontro valevole come seconda giornata della. Gol di Koulibaly ad aprire le marcature al 19? del primo tempo: destro al volo all’incrocio dei pali del difensore ex Napoli, abile a rendersi decisivo in occasione di un calcio d’angolo. Pari di Hojbjerg con un destro dalla distanza vincente al 68? e raddoppio londinese con James al 77?; l’esterno dei Blues ha concluso un’azione manovrata con un destro a incrociare vincente a tu per tu con Lloris: 2-1. Reazione sul finire della partita delcon Kane, letale con un colpo di testa su calcio piazzato e Mendy beffato per il 2-2. Di seguito ilintegrale dei migliori momenti di ...

