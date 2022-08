Ha iniziato dalla Annunziata poi Calenda beccato | il tentativo disperato prima del voto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 agosto 2022) Carloprotagonista del dibattito politico e televisivo. Il leader di Azione, dal 7 agosto scorso, ha collezionato una sfilza di ospitate. In soli sei giorniè stato presente per ben 9 volte. Il tutto ènel salotto di Lucia, a Mezz'ora in più, dove il leader di Azione ha annunciato il divorzio dal Partito democratico. Poi è stata la volta de La Corsa al, su La7, mentre martedì - scrive TvBlog - c'è stata ladoppietta, con l'europarlamentare in onda sia a Morning News al mattino su Canale 5 che a Filorosso inserata su Rai 3. Finita qui? Neanche per sogno: mercoledìsi assicurato un posticino a Omnibus sempre su La7, seguitadi cena dall'apparizione al Tg4. ...