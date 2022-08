Gustavo Zagrebelsky: “In Italia il presidenzialismo rischia di fondarsi sull’odio, Meloni non usi parole vuote” (Di domenica 14 agosto 2022) Il costituzionalista: «Sbagliato dire che sarebbero necessarie le dimissioni di Mattarella. Dentro Fdi nazionalismo e intolleranza. L’addio alla fiamma non sarebbe una conversione» Leggi su lastampa (Di domenica 14 agosto 2022) Il costituzionalista: «Sbagliato dire che sarebbero necessarie le dimissioni di Mattarella. Dentro Fdi nazionalismo e intolleranza. L’addio alla fiamma non sarebbe una conversione»

LaVeritaWeb : Gustavo Zagrebelsky su «Repubblica» boccia il presidenzialismo: la proposta di Fdi potrebbe tradursi in un regime a… - EttoreZequinha : RT @EugenioCardi: Ecco quel che pensa Gustavo Zagrebelsky, ex Presidente della Corte Costituzionale, del progetto di Presidenzialismo porta… - MRitaIalongo : RT @EugenioCardi: Ecco quel che pensa Gustavo Zagrebelsky, ex Presidente della Corte Costituzionale, del progetto di Presidenzialismo porta… - infoitinterno : Gustavo Zagrebelsky: “In Italia il presidenzialismo rischia di fondarsi sull'odio, Meloni non usi parole vuote” - gagliaudo10 : RT @EugenioCardi: Ecco quel che pensa Gustavo Zagrebelsky, ex Presidente della Corte Costituzionale, del progetto di Presidenzialismo porta… -