Gullit | “Cristiano Ronaldo pentito del ritorno al Manchester United” | VIDEO

(Di domenica 14 agosto 2022) Ruud, ex attaccante del Milan e della Sampdoria in Serie A, ha parlato die del suo futuro incerto al. CR7, infatti, vorrebbe lasciare i 'Red Devils' per aver mancato la qualificazione in Champions League

Ronaldo ha vissuto un'estate davvero difficile, e non è che l'inizio di Premier League con ... ma in soccorso del fenomeno di Madeira è arrivata la leggenda olandese Ruud Gullit. Queste le sue parole: "Ronaldo vuole mostrare a tutti quelli che lo criticano quanto vale". Le parole dell'ex calciatore rossonero Ruud Gullit ha rilasciato queste dichiarazioni su Cristiano Ronaldo. L'ex stella del Milan, Ruud Gullit, in un'intervista a Yahoo Sport si è soffermato sul difficile momento di Cristiano Ronaldo, ormai da settimana al centro di rumors di mercato.