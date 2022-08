Guerra Ucraina-Russia: Kiev contrattacca al Sud, colpiti i rifornimenti russi. Mosca: “Preso il controllo di Pisky” (Di domenica 14 agosto 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, alla popolazione: «Non perdiamo un solo giorno, riduciamo il potenziale degli invasori» Leggi su lastampa (Di domenica 14 agosto 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, alla popolazione: «Non perdiamo un solo giorno, riduciamo il potenziale degli invasori»

fattoquotidiano : A giugno 2021 surplus di 29 mld, ora deficit per 13, è bastata una folle impennata dopo la guerra in Ucraina e le r… - vaticannews_it : #Ucraina Un colloquio che si inserisce nel contesto della solidarietà più volte espressa da #PapaFrancesco a tutto… - ladyonorato : Quindi la “propaganda russa” diveva la verità: l’esercito ucraino usa i civili ucraini come scudi umani. Le vittime… - MrLin27 : Ministro dell’Interno di Kiev: indaghiamo su 26mila crimini di guerra @sole24ore - CappellettoGabr : @av28av Dalla a Mario Draghi o uno di quelli che sostengono la guerra in ucraina. Volete la guerra? Allora pagatemi… -