Guarda la tv sul divano con la moglie, si alza e scappa dalla finestra - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 14 agosto 2022) L'uomo, 84 anni, è sparito. Attivato il piano della Prefettura con vigili del fuoco e personale del Comune impegnati nelle ... Leggi su lanazione (Di domenica 14 agosto 2022) L'uomo, 84 anni, è sparito. Attivato il piano della Prefettura con vigili del fuoco e personale del Comune impegnati nelle ...

Palermofficial : ?? #PalermoPerugia 2-0: la photogallery della partita ???? ?? Guarda la gallery completa sul sito ufficiale [Foto… - nadhiasss : @jovinco82 @alexsandro Oh guarda che poi lo rinnovano sul serio - CFNFMCalcio : RT @Palermofficial: ?? #PalermoPerugia 2-0: la photogallery della partita ???? ?? Guarda la gallery completa sul sito ufficiale [Foto @tull… - theitalianburl : Che urto le crush guarda e fuggi, tipo persone sul treno da Bari a Milano che sei certo di non rivedere per il resto della tua vita - demoscopico22 : Quando dico che i franc3si sono insopportabili non sbaglio guarda caso sono gli unici che sono sul treno senza mascherina obbligatoria -