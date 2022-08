Grazie Piero, la vera agenda per questa Italia era la tua (Di domenica 14 agosto 2022) Se n’è andato con il garbo, la discrezione e la classe che ci ha regalato in una carriera lunga settant’anni. E adesso che non c’è più, sappiamo per certo che se c’è davvero una “agenda” di cui l’Italia avrebbe un disperato bisogno è quella di Pie ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 14 agosto 2022) Se n’è andato con il garbo, la discrezione e la classe che ci ha regalato in una carriera lunga settant’anni. E adesso che non c’è più, sappiamo per certo che se c’è davvero una “” di cui l’avrebbe un disperato bisogno è quella di Pie ... sul sito.

MassimGiannini : Ciao Piero, grazie per tutto quello che ci hai insegnato. La scienza, ma soprattutto la passione, la cura, la genti… - cicap : Grazie, Piero. E ciao. Conta su di noi. Il ricordo del CICAP: - emmabonino : Che dolore la perdita di Piero Angela. La stima profonda che ci legava è stato un regalo prezioso per me in tutti q… - _anxori : RT @PieroAngelaa: Per ovvie ragioni questa pagina verrà eliminata domani mattina. Grazie di tutto Piero ?? - AliceKsoo : RT @heythereelena: Proprio l'altro giorno diceva a Superquark diceva di aver lavorato per 70 anni ininterrottamente. Grazie Piero Angela di… -