(Di domenica 14 agosto 2022)gol diin Premier League. Si è presentato allaKalidouai tifosi del. Al 19esimo minuto ha segnato il del vantaggio dei Blues contro ildi Conte. calcio d’angolo e lui secondo palo in area colpisce al volo di destro e batte l’incolpevole Lloris. Uno schema ma anche un gol molto bello, complesso, bisogna avere ottima tecnica per segnare calciando al volo di destro. L'articolo ilNapolista.

FBiasin : #Inter impacciata, bruttina, ma con grande carattere. Ecco, se mai ce ne fosse stato bisogno, il gol di #Dumfries… - OfficialUSLecce : #LecceInter #SerieATIM subiamo il gol decisivo all'ultimo secondo nonostante una GRANDE prestazione dei nostri raga… - pisto_gol : #FilipKostic (92) nuovo acquisto della Juventus è un esterno offensivo con grande fisicità e qualità, ideale per il… - napolista : Grande gol di Koulibaly in Chelsea-Tottenham (VIDEO) Destro al volo su calcio d’angolo, una rete da attaccante di… - GiuFer22 : #Koulibaly si presenta alla grande davanti ai suoi tifosi. Gol al volo contro il #Tottenham e #Lloris bucato ?? -

... nonostante il primopreso da Masucci, ribaltando il match con uno scatenato Ndoj a centrocampo. Moreo ed Aye hanno dimostrato di avere unaintesa e Ndoj , con Van De Looi a centrocampo ...allenatore, sulla panchina del Milan ha ottenuto risultati eccezionali: 1 campionato vinto ... il numero 10 Roberto Baggio (autore di 5fino a quel momento) e Franco Baresi , capitano e ...Blog Calciomercato.com: La Serie A è finalmente tornata! E ci sarà sicuramente chi, come me, in vacanza, tra un ombrellone in spiaggia e una granita, chi in un bar di ...Gli acquisti estivi del Milan si sono concentrati soprattutto sulla trequarti dove sono arrivati due trequartisti, vale a dire Yacine Adli e soprattutto Charles De Ketelaere. Con i loro arrivi, ...