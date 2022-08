"Gli 007 sono in Italia". Missione segreta nelle "zone sensibili", cosa accadrà il 25 settembre (Di domenica 14 agosto 2022) Luigi Bisignani va dritto al punto: gli 007 di alcuni Stati stranieri in questo momento sarebbero in Italia per prendere informazioni sulle dinamiche che ci avvivinano al voto e soprattutto per stilare report su cosa potrebbe accadere dopo le elezioni del 25 settembre. Parole piuttosto inquietanti che vengono consegnati a un intervento su ilTempo. Bisignani non usa giri di parole: "Le più influenti intelligence- dalla Cia americana all'inglese MI6 fino alla SIAZ, la struttura dei servizi russi che risponde direttamente al presidente Putin e perfino i cinesi del Guojia - sono in Italia in 'visita turistica', in attesa delle elezioni politiche che in prospettiva potrebbero anche terremotare il placido Quirinale di Sergio Mattarella". Insomma a quanto pare, secondo quanto afferma Bisignani, i servizi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Luigi Bisignani va dritto al punto: gli 007 di alcuni Stati stranieri in questo momento sarebbero inper prendere informazioni sulle dinamiche che ci avvivinano al voto e soprattutto per stilare report supotrebbe accadere dopo le elezioni del 25. Parole piuttosto inquietanti che vengono consegnati a un intervento su ilTempo. Bisignani non usa giri di parole: "Le più influenti intelligence- dalla Cia americana all'inglese MI6 fino alla SIAZ, la struttura dei servizi russi che risponde direttamente al presidente Putin e perfino i cinesi del Guojia -inin 'visita turistica', in attesa delle elezioni politiche che in prospettiva potrebbero anche terremotare il placido Quirinale di Sergio Mattarella". Insomma a quanto pare, secondo quanto afferma Bisignani, i servizi ...

