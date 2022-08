Gli 007 del mondo in missione in Italia per studiare il fenomeno Meloni (Di domenica 14 agosto 2022) Caro direttore, missione «ritorno al futuro». All'estero, Giorgia premier non lascia indifferenti: entusiasma, inquieta, incuriosisce. Per questo le più influenti intelligence - dalla Cia americana all'inglese MI6 fino alla SIAZ, la struttura dei servizi russi che risponde direttamente al presidente Putin e perfino i cinesi del Guojia - sono in Italia in «visita turistica», in attesa delle elezioni politiche che in prospettiva potrebbero anche terremotare il placido Quirinale di Sergio Mattarella. L'obiettivo è monitorare innanzitutto Fratelli d'Italia e quei partiti e quei candidati che gravitano nelle zone sensibili dove sono presenti le basi Nato, da Aviano a Sigonella, o nelle piattaforme di trasmissione dati di Tim Sparkle di Catania e di Crotone. Ma ad analizzare gli orientamenti per capire lo scenario in ... Leggi su iltempo (Di domenica 14 agosto 2022) Caro direttore,«ritorno al futuro». All'estero, Giorgia premier non lascia indifferenti: entusiasma, inquieta, incuriosisce. Per questo le più influenti intelligence - dalla Cia americana all'inglese MI6 fino alla SIAZ, la struttura dei servizi russi che risponde direttamente al presidente Putin e perfino i cinesi del Guojia - sono inin «visita turistica», in attesa delle elezioni politiche che in prospettiva potrebbero anche terremotare il placido Quirinale di Sergio Mattarella. L'obiettivo è monitorare innanzitutto Fratelli d'e quei partiti e quei candidati che gravitano nelle zone sensibili dove sono presenti le basi Nato, da Aviano a Sigonella, o nelle piattaforme di trasdati di Tim Sparkle di Catania e di Crotone. Ma ad analizzare gli orientamenti per capire lo scenario in ...

