Giorgia Venturini mamma | è nata la piccola Sole Tea | le prime tenere foto su Instagram

(Di domenica 14 agosto 2022) Esplosione di gioia perche stamane è diventata. La showgirl 38enne ha partorito oggi nella tarda matti, venerdì 12 agosto. A renderlo noto lei attraverso un dolcissimo post sucon cui ha dato il benvenuto aTea. La nascita dellaè stata registrata alle 11.09. La conduttrice ha postato alcuni scatti della figlia. Uno di questi la immortala sorridente e felice accanto al papà l’imprenditore Marco De Santis, con il quale è convolata a nozze lo scorso 19 Giugno, mentre tiene in braccio la nuova arrivata. Tanti gli auguri vip sotto lepubblicate per commentare con affetto la nascita diTea. Lesono state Ingrid Muccitelli, Elena Santarelli, Manila Nazzaro, ...

infoitcultura : Giorgia Venturini è diventata mamma: la foto con la piccola Sole Tea - infoitcultura : Giorgia Venturini è diventata mamma: le prime foto della bambina - infoitcultura : Giorgia Venturini è diventata mamma, è nata Sole Tea - infoitcultura : Giorgia Venturini è diventata mamma: è nata Sole Tea - StraNotizie : Giorgia Venturini è diventata mamma: nata la piccola Sole Tea -

Curiosi di scoprire chi è la bellissima neo mamma Ha partorito! La conduttrice dà il benvenuto alla sua prima figlia E'il volto Mediaset che ora è al settimo cielo per la gioia ...La famosa conduttrice televisiva e radiofonica,è appena diventata mamma per la prima volta: ecco la piccola Sole Tea Dopo 9 mesi di trepidante attesa e a circa 4 mesi dall'annuncio della gravidanza,ha ...Con un dolcissimo post su Instagram, la conduttrice ha fatto sapere di essere diventata mamma per la prima volta: è nata sua figlia!Fiocco rosa per Giorgia Venturini, che è diventata mamma per la prima volta venerdì 12 agosto 2022. “Benvenuta al mondo Sole Tea, amore della tua mamma. Tea come mia mamma” Davvero significativa anche ...