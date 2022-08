Giorgia Meloni potrebbe correre per la presidenza del Consiglio. Ci proverà o delegherà qualcun altro per paura di rompere il soffitto di cristallo? (Di domenica 14 agosto 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Per la prima volta nella nostra storia recente, a causa delle prossime elezioni fissate per il 25 settembre, la politica invade anche il tempo delle vacanze. E così, tra le chiacchiere fatte a mollo e quelle scambiate lungo i sentieri di montagna, risuonano nomi e slogan della campagna elettorale. Se dovessi dire qual è il dibattito che accende più gli animi, metterei al primo posto l’ipotesi, inedita nel nostro Paese, di una premiership femminile. Stando ai sondaggi che attestano Fratelli d’Italia in vantaggio sugli altri partiti, la sua leader Giorgia Meloni correrebbe naturalmente per la presidenza del Consiglio. Ma davvero la leader punterà personalmente a Palazzo Chigi o, se dovesse vincere il suo schieramento, ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 agosto 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Per la prima volta nella nostra storia recente, a causa delle prossime elezioni fissate per il 25 settembre, la politica invade anche il tempo delle vacanze. E così, tra le chiacchiere fatte a mollo e quelle scambiate lungo i sentieri di montagna, risuonano nomi e slogan della campagna elettorale. Se dovessi dire qual è il dibattito che accende più gli animi, metterei al primo posto l’ipotesi, inedita nel nostro Paese, di una premiership femminile. Stando ai sondaggi che attestano Fratelli d’Italia in vantaggio sugli altri partiti, la sua leaderbbe naturalmente per ladel. Ma davvero la leader punterà personalmente a Palazzo Chigi o, se dovesse vincere il suo schieramento, ...

Salepepe14 : RT @BimbePeppe: Si lamentano che il New York Times parli male della Trucida Giorgia #Meloni. Ma se la premier in pectore non ha mai condan… - Anna_Romanelli : RT @meltingmax: Io #Credo. Credo al fatto inequivocabile che la #Russia di #Putin abbia sovvenzionato la #Lega per renderci dipendenti da M… - MauroPetricca : RT @valeriogaripoli: Eccolo qui, il nostro simbolo depositato per le prossime elezioni. Un simbolo del quale andiamo fieri. Il 25 settembre… - pezzudepane : RT @meltingmax: Io #Credo. Credo al fatto inequivocabile che la #Russia di #Putin abbia sovvenzionato la #Lega per renderci dipendenti da M… - fanpage : 'La fiamma nel simbolo di FdI nulla ha a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una… -