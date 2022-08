Giorgia Meloni, nessuna retromarcia sul simbolo: «Fiera della fiamma. Sì al presidenzialismo, gli italiani sceglieranno» (Di domenica 14 agosto 2022) nessuna retromarcia, nessun cambio di strategia. Né sul simbolo (lo stesso del 2018, con la fiamma tricolore bene in vista: in futuro si vedrà), men che mai sul presidenzialismo. Tira... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 agosto 2022), nessun cambio di strategia. Né sul(lo stesso del 2018, con latricolore bene in vista: in futuro si vedrà), men che mai sul. Tira...

ste_collinelli : RT @mariolavia: A differenza di quanto dice Giorgia Meloni al Corriere della Sera, Gaetano Salvemini non fu tra i costituenti. Chissà con c… - pinina3946 : RT @mariolavia: A differenza di quanto dice Giorgia Meloni al Corriere della Sera, Gaetano Salvemini non fu tra i costituenti. Chissà con c… - Stefan0514 : RT @ildottormea: Giorgia Meloni ed Enrico Letta che si fanno video rivolgendosi agli stranieri in tre lingue è un gioco di specchi contropr… - FnyHQ : RT @iltrumpo: Giorgia Meloni potrebbe far togliere la fiamma dal simbolo. Per sostituirla con una piastra a induzione. - Melaion : @PeterWo31671308 Terrorizzati di Giorgia Meloni!!! Una cosetta con due idee fisse ed interscambiabili nel cervello? -